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Sağlık Bakanlığı 26 Bin 673 Sözleşmeli Personel Alacak

Sağlık Bakanlığı 26 Bin 673 Sözleşmeli Personel Alacak
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Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli (ağırlıklı doktor) istihdam edecek. Başvuru takvimi ve koşullar, ÖSYM'nin tercih kılavuzuyla netleşecek; başvurular elektronik ortamda yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek. Atama takvimi ve başvuru koşulları henüz açıklanmadı; süreç, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile netleşecek.

Adayların, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapması bekleniyor. Tercihler, kimlik numarası ve şifreyle veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek. Branşlara göre hangi nitelik kodlarının geçerli olacağı ve genel-özel şartlar kılavuzda yer alacak.

Duyurulan kontenjan dağılımında 22 bin 983 uzman doktor, 3 bin 652 doktor, 25 sağlık teknikeri, 9 ebe, 2 hemşire ve 1 diyetisyen bulunuyor. Toplam 26 bin 673 kişilik alım, doktor ağırlıklı olarak planlandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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