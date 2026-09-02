500 bin lira iddiası ortalığı karıştırdı! Vedat Milor harekete geçiyor

Türkiye'nin tanınmış yemek eleştirmenlerinden Vedat Milor hakkında, İstanbul Erenköy'de bir dondurma dükkanı işletmecisi tarafından ortaya atılan 9 bin euroluk (500 bin TL) reklam iddiası gündem yarattı. İşletmecinin, tanıtım için elden ödeme yapmasına rağmen içeriğin yayınlanmadığı yönündeki suçlamalarına Milor cephesinden yanıt gecikmedi.

"9 BİN EURO ÖDEDİM, HİZMET ALAMADIM"

Erenköy'de faaliyet gösteren "O..." isimli dondurma dükkanının işletmecisi Levent adlı şahıs, 'Şikayetvar' platformu üzerinden yaptığı açıklamada Vedat Milor ile mekanının tanıtımı için anlaştığını öne sürdü. İşletmeci, 10 Temmuz 2026 tarihinde Milor ile 9 bin euro (yaklaşık 500 bin TL) karşılığında el sıkıştıklarını, ödemeyi elden yaptığını ve sürece dair tüm WhatsApp yazışmaları, fotoğraflar ile dükkan içi kamera kayıtlarının elinde mevcut olduğunu iddia etti.

"DONDURMA SEZONUMUZ REKLAMSIZ GEÇTİ, MAĞDURUZ"

Anlaşmaya göre çekim ve paylaşımların bir hafta içerisinde yapılması gerektiğini savunan işletmeci, çekim tarihinin sürekli ertelenerek ancak 24 Temmuz 2026'da gerçekleşebildiğini belirtti. Çekim yapılmasına rağmen içeriğin bir türlü yayınlanmadığını ve yayın tarihinin sürekli ileri atıldığını ifade eden şahıs, iddialarını şu sözlerle sürdürdü:

"Önümüze başka dondurma salonlarını aldıklarını ve arka arkaya paylaşım yapamayacakları için bizi beklettiklerini gördük. Sezonluk bir iş yaptığımız için dondurma sezonumuz reklamsız geçti. Hem maddi hem manevi olarak zor durumda kaldık. Uğradığımız zararın karşılanmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyorum."

VEDAT MİLOR İDDİALARI YARGIYA TAŞIDI

Sosyal medyada hızla yayılan bu iddiaların ardından Vedat Milor cephesinden resmi bir açıklama geldi. Kendisine yöneltilen iddiaları kesin bir dille yalanlayan ünlü yemek eleştirmeni, sosyal medya hesabı üzerinden konuyu yargıya taşıdığını duyurdu. Milor, yaptığı kısa açıklamada, "İsmim de kullanılarak iftira niteliğinde yapılan haber ve paylaşımlara karşı avukatım tarafından yasal süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com