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2026 KPSS Ortaöğretim ve DHBT Tarihleri Açıklandı

2026 KPSS Ortaöğretim ve DHBT Tarihleri Açıklandı
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ÖSYM, 2026-KPSS Ortaöğretim sınavının 25 Ekim'de, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) ise 1 Kasım'da yapılacağını duyurdu. Başvurular, KPSS için 27 Ağustos-8 Eylül, DHBT için 22-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. Ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye gireceklerin KPSS'ye de başvurması gerekiyor. Başvurular ÖSYM merkezleri, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapılabilecek.

Ösym, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026- Kpss Ortaöğretim) uygulamasının 25 Ekim tarihinde yapılacağını bildirdi. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Kpss Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül, DHBT başvuruları ise 22-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. Ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye başvuracak adayların da 25 Ekim'deki KPSS Ortaöğretim'e başvurarak sınava girmeleri gerekiyor. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresi ile Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. Ayrıntılı bilgiler ise 2026-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nda yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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