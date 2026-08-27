İŞKUR Okul Güvenlik Alımı: Başvuru ve Şartlar

İşkur TYP kapsamında okullara güvenlik görevlisi alımı il ve ilçe bazında yürütülüyor. Bu nedenle başvuru tarihleri ve kontenjanlar bölgelere göre değişebiliyor. Adayların ikamet ettikleri yerdeki güncel İŞKUR ve MEB duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Başvurular çoğunlukla İŞKUR e-Şube üzerinden yapılıyor. Bazı programlarda e-Devlet, ALO 170 veya şahsen müracaat seçenekleri de sunulabiliyor. Başvuru öncesinde ilan numarası, kontenjan, görev yeri ve son müracaat tarihi kontrol edilmelidir.

Okullarda görevlendirilecek personel için aranan şartlar il ve ilçe ilanlarında farklılık gösterebiliyor. İŞKUR kaydı, yaş, çalışma durumu ve öğrenim şartı gibi kriterler yanında, güvenlik görevlisi adaylarından özel güvenlik kimlik kartı veya sertifika istenebiliyor. Kesin şartlar ilgili milli eğitim müdürlüğü ve İŞKUR duyurusunda belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi