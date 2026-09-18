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Öğretmenlerin Ders Dışı Mesai Tartışması

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Öğretmenlerin Ders Dışı Mesai Tartışması
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MEB'de görevli öğretmen sayısı toplam memurların yaklaşık %30'unu oluşturuyor. Haftalık 40 saatlik mesai içinde ders dışı zamanın 20-22 saati bulması tartışılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan yaklaşık 1 milyon 50 bin öğretmen, toplam 3 milyon 582 bin memurun yaklaşık %30'unu oluşturuyor.

Okulda zorunlu asgari ders yükü sınıf öğretmenlerinde 18, branş öğretmenlerinde 15 saat. Haftada 5 gün ve toplam 40 saatlik mesai dikkate alındığında, ek ders almayan öğretmenlere haftada 20-22 saat ders dışı zaman kalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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