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Öğretmen adayları MEB kontenjan kılavuzunu bekliyor

Öğretmen adayları MEB kontenjan kılavuzunu bekliyor
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2026 AGS sonuçlarının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı öğretmen alım kontenjanına çevrildi; resmi rakam henüz netleşmedi.

ÖSYM'nin 26 Ağustos'ta açıkladığı 2026 AGS sonuçlarının ardından öğretmen adayları MEB'in kontenjan kılavuzunu beklemeye başladı. Yüz binlerce aday, Milli Eğitim Akademisi alımları için toplam kontenjan ve branş dağılımının açıklanmasını istiyor; Bakanlık henüz resmi bir rakam paylaşmadı.

Kamuoyunda 2026 için 20 bin öğretmen alımı yapılacağına dair güçlü beklenti var. Ancak bu rakam MEB tarafından doğrulanmadı. Geçen yıl Akademi'ye 10 bin aday alınmıştı. Bakanlığın güncel ihtiyaç ve kadro durumuna göre kontenjanı belirlemesi bekleniyor. Sosyal medyadaki tahmini kontenjanların resmi bilgi sayılmaması gerekiyor.

Yeni branş dağılımı için 2025 rakamları referans olacak. Geçen yıl en yüksek kontenjan 2 bin 816 ile sınıf öğretmenliğindeydi. Onu 1.798 ile özel eğitim izledi. İngilizce 801, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 762, okul öncesi 653, PDR 603 kontenjan aldı. Ancak bu sayılar 2026 için doğrudan geçerli olmayacak; dağılım Bakanlığın ihtiyaç analizine göre şekillenecek.

MEB'in AGS sonuçlarının ardından akademi takvimini ve kontenjan dağılımını kısa sürede açıklaması bekleniyor. Toplam kontenjan netleşince branş bazlı rakamlar duyurulacak. Ardından adayların tercih ve akademi başvuru süreci başlayacak. Resmi duyuru, öğretmen adaylarının merak ettiği soruları yanıtlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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