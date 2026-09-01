Haberler

Norm Kadro Fazlası Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Takvimi Açıklandı

Norm Kadro Fazlası Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Takvimi Açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme süreci başladı. MEBBİS üzerinden 4-7 Eylül 2026 tarihlerinde tercih başvuruları alınacak, sonuçlar 8 Eylül'de açıklanacak. Atama takvimi kapsamında tespit, itiraz ve ilişik kesme işlemleri de belirlenen tarihlerde yürütülecek.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde görev yerlerini belirlemek isteyen norm kadro fazlası öğretmenler için yer değiştirme süreci başladı. İl milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülen atama takviminde, MEBBİS üzerinden yapılacak başvurular ve sonuçların açıklanacağı tarihler belli oldu. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler, hizmet puanı üstünlüğüne göre tercih yapacak.

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ile puan hesaplama işlemleri tamamlandıktan sonra tercih başvuruları 4-7 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Öğretmenler, başvurularını son gün olan 7 Eylül saat 16.00'ya kadar MEBBİS üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Norm fazlası atama sonuçları 8 Eylül'de ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkili birimlerince ilan edilen takvime göre norm kadro fazlası tespit süreci 25-31 Ağustos, itirazlar 26 Ağustos-2 Eylül, tercih başvuruları 4-7 Eylül, sonuç ilanı 8 Eylül ve ilişik kesme işlemleri 9 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

Sürpriz gelişme! Eski İçişleri Bakanı ifade vermek için adliyede
Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar

Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki çocuk su şişesindeki tuz ruhunu içti; ölümden döndü

Su diye içti, ölümden döndü! Şişenin içinden bakın ne çıktı
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi

Togg için gündem yaratan iddia! 3 şirketten art arda açıklama geldi
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü
Tuncel Sonel'den aylar sonra ilk açıklama: Gülistan kızımızın...

Tuncel Sonel'den aylar sonra ilk açıklama! İfadeleri inanılmaz
Dövme acısı ölümle bitti! Sahte doktardan yanlış anestezi dehşeti

Yaptırdığı dövme, 3 çocuğu yetim bıraktı
Nijerya'da difteri alarmı: 15 ölü, 117 vaka

İkinci salgın dalgası doğrulandı! Alarm verildi binlerce vaka var

Fransa bu aşkı konuşuyor! Macron’un kızı da annesinin izinden gitti

Fransa bu aşkı konuşuyor! Macron’un kızı da annesinin izinden gitti