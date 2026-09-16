Memurlara YouTube ve uygulama gelirine 657 yasağı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, devlet memurlarının içerik üreticiliği, uygulama geliştiriciliği ve YouTube gibi platformlardan gelir elde etmesinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28'inci maddesindeki yasak kapsamında olduğunu değerlendirdi.

YÖK, 1 Eylül 2026 tarihli yazıyla bu görüşü tüm devlet üniversitelerine göndererek gereğinin yapılmasını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi