Haberler

Memurlara YouTube ve uygulama gelirine 657 yasağı

Memurlara YouTube ve uygulama gelirine 657 yasağı
Güncelleme:
+18 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, memurların içerik üretimi ve uygulama geliştiriciliğinden gelir elde etmesinin 657 sayılı Kanun'un 28. maddesindeki yasak kapsamında olduğunu değerlendirdi. YÖK, görüşü tüm devlet üniversitelerine gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, devlet memurlarının içerik üreticiliği, uygulama geliştiriciliği ve YouTube gibi platformlardan gelir elde etmesinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28'inci maddesindeki yasak kapsamında olduğunu değerlendirdi.

YÖK, 1 Eylül 2026 tarihli yazıyla bu görüşü tüm devlet üniversitelerine göndererek gereğinin yapılmasını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi
Bolu'nun ilk kadın karakol komutanı belli oldu! Abant Gölü'nün güvenliği Teğmen Nevin Saygılı'ya emanet edildi

Bir ilk daha! Bolu'nun karakol komutanı artık bir kadın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti, artık bu ifadeler yasak

Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti
Kadın polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım

Polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım
İstanbul'da yağış başladı

İstanbul'da hava bir anda değişti! Yağmur hazırlıksız yakaladı
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler! Listede Türkiye'den iki il var

100 yıl içinde yok olacak şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
8 çocuk babasına yolda kanlı infaz

Sokak ortasında kanlı infaz! 8 çocuk yetim kaldı
Piknikte kahreden son! Daha 28 yaşındaydı, son sözleri 'hatıra kalsın' oldu

Daha 28 yaşındaydı! Son sözleri "hatıra kalsın" oldu
Mauro Icardi'ye şok üzerine şok! Futbolculuk kariyeri tehlikede

Icardi'ye vuran vurana! Futbolculuk kariyeri tehlikede