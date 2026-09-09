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MEB norm kadro fazlası öğretmen atamalarında iptal şartlarını açıkladı

MEB norm kadro fazlası öğretmen atamalarında iptal şartlarını açıkladı
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Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği yazıyla belirli şartları taşıyan norm kadro fazlası öğretmen atamalarının valiliklerce iptal edilebileceğini bildirdi. İptal kapsamındaki durumlar ve sürecin işleyişine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Genel Müdürlüğü, sonuçlandırılan norm kadro fazlası öğretmen atamalarına ilişkin 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazı gönderdi. Yazıda, belirli şartları taşıyan öğretmenlerin atamalarının valiliklerce iptal edilebileceği ifade edildi.

Bakanlık, atama iptali uygulanabilecek durumları üç başlıkta topladı. Norm kadro güncellemesi kapsamında, 21 Eylül 2026'ya kadar yapılacak güncellemelerde öğretmenin eski okulunda yeniden norm kadroya alınması veya yeni okulunda norm fazlası durumuna düşmesi halinde atama iptal edilebilecek.

Engellilik durumunda, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü emrinde çalışırken ilçe dışına atanan ihtiyaç fazlası öğretmenlerden en az yüzde 40 engelli olanlar ile ağır engelli çocuğu bulunanlar talep halinde atama iptali isteyebilecek. Sözleşmeliden kadroya geçiş kapsamında, sözleşmeli öğretmenken norm kadro fazlası gerekçesiyle ilçe grubu dışına atanan ve 8 Eylül 2026 itibarıyla kadrolu öğretmenliğe geçiş şartlarını taşıyanlar da başvuruda bulunabilecek.

2026-2 dönemi İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği sürecinin başlaması nedeniyle valilik onaylarının ivedilikle alınması istendi. Öncelikle ataması yapılan tüm öğretmenler için atama kararnamesi düzenlenecek, ardından şartlara uyanlar için ayrıca iptal kararnamesi çıkarılacak. Öğretmenler detaylara pbs.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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