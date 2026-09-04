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Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı

Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı
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MEB, 2026 Ağustos dönemi norm kadro fazlası öğretmen atamaları için başvuruların 4-7 Eylül'de MEBBİS'ten yapılacağını, sonuçların 8 Eylül'de duyurulacağını bildirdi. Atamada hizmet puanı esas alınacak; başvurmayanlar resen atanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı Ağustos dönemi norm kadro fazlası öğretmen atama takvimini resmen açıkladı. Kadro fazlası öğretmenlerin tercih başvuruları 4 Eylül 2026'da başlayacak ve 7 Eylül 2026 Pazartesi saat 16.00'ya kadar MEBBİS üzerinden yapılacak. Atama sonuçları 8 Eylül 2026'da il milli eğitim müdürlüklerinin siteleri ve MEBBİS başvuru ekranından duyurulacak.

Öğretmenler, MEBBİS'e T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak 'Başvuru İşlemleri' altındaki norm kadro fazlası tercih ekranından başvurabilecek. Branşlarına ve hizmet puanlarına uygun okulları listeleyecekler; tercihlerin ardından okul ile ilçe milli eğitim müdürlüğü onay süreçleri takip edilecek. Atamalarda hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak, eşitlik halinde hizmet süresi daha uzun olan öğretmene öncelik verilecek.

Süre içinde başvurmayan veya tercihlerine yerleşemeyen öğretmenlerin ataması mevzuat gereği resen yapılacak. Bu yüzden başvuruların son güne bırakılmaması önemli. Atanan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 9 Eylül 2026'da tamamlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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