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KPSS'de Kimliğini Unutan Genç Polis Sayesinde Sınava Yetişti

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Bursa'da KPSS'ye girecek adaylar sınav merkezlerine akın etti. Kimliğini evde unutan bir genç, motosikletli polis ve annesinin yardımıyla sınava zamanında yetiştirildi. Aileler okul önlerinde çeşitli etkinliklerle sınavın bitmesini beklerken, güvenlik önlemleri yoğun tutuldu.

Bursa'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Giriş belgeleri ve kimlikleriyle okul binalarına yönelen adaylardan bazıları son kez notlarına göz atarken, bazıları yakınlarıyla sınavın başlamasını bekledi. Sınav kuralları gereği bina içine alınmayan çanta, telefon ve benzeri eşyalar okul çevresindeki emanet noktalarına bırakıldı.

Sınav saatine dakikalar kala bir genç kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Okul önünde bekleyen Motosikletli Trafik Polisi ve gencin annesi hemen harekete geçti. Anne sınava yetişmesi için seferber olurken, motosikletli polis de genci kimliğini almak üzere hızla yönlendirdi. Genç, polis yardımıyla sınava yetiştirildi. O anlar kameraya yansıdı.

Aileler çocuklarını beklemek için okul çevresinde kamp sandalyelerine kuruldu. Kimi uyuyarak, kimi örgü örerek, kimi Kur'an-ı Kerim okuyarak, kimi de roman okuyarak sınavın bitmesini bekledi. Sınav boyunca okul önlerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: Haber Merkezi
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