KPSS Sınav Yerleri İçin Gözler ÖSYM'de
2026 KPSS lisans sınavı 6 Eylül 2026'da yapılacak. Başvurular tamamlandı, adaylar sınav yeri açıklamasını bekliyor. ÖSYM tarafından duyurulduğunda, adaylar sorgulama ekranı üzerinden sınav yerlerini öğrenebilecek. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak beklenen duyuru yakında yapılacak.
2026 KPSS lisans sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve yüzbinlerce aday gözünü ÖSYM'den gelecek sınav yeri açıklamasına çevirdi.
KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları adaylar tarafından merak ediliyor. Sınav yerleri ÖSYM tarafından duyurulduğunda adaylar sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi