Haberler

KPSS Lisans maratonu 6 Eylül’de başlıyor

KPSS Lisans maratonu 6 Eylül’de başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınava 1 milyon 708 bin 329 aday başvururken, sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak.

Ösym'nin düzenlediği KPSS Lisans sürecinin ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 6 Eylül Pazar günü yapılacak. Yurt genelinde ve Kuzey Kıbrıs'ta 145 merkezde gerçekleştirilecek sınava 1 milyon 708 bin 329 aday katılacak. Saat 10.15'te başlayacak oturumda 120 soru için 130 dakika verilecek ve sınav saat 12.25'te sona erecek.

Sınav güvenliği için emniyet birimleri ve kamu kurumları koordineli çalışacak. Kimlik sorunu yaşayan adaylar için nüfus müdürlükleri Pazar günü mesai yapacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 4 bin 724 binada 232 bin 233 görevlinin görev alacağını, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını ve giriş belgelerinin internetten erişime açıldığını duyurdu.

KPSS Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de üç oturum halinde yapılacak. 12 Eylül'de kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri; aynı gün öğleden sonra hukuk, iktisat ve maliye alanlarından sınav uygulanacak. 13 Eylül'de ise işletme, muhasebe ve istatistik alanlarındaki sınav gerçekleştirilecek.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak ve sonuçlar iki yıl geçerli olacak. Ayrıca KPSS Ön Lisans 4 Ekim'de, ortaöğretim düzeyi KPSS 25 Ekim'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ise 1 Kasım'da uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Skandal görüntü sonrası CHP'li isimden istifa kararı

Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı

Kimsenin ayrıcalığı yok! Son operasyondaki isim dikkat çekti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı

İşte 21 yaşındaki teröristin polisle çatışma anı
Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı

Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı
Petrol zengini ülkede benzin krizi! Trafik kilitlendi

Petrol zengini ülkede benzin krizi! Trafik kilitlendi
Minibüsü durduran ekipler gözlerine inanamadı! Onlarca kilo birden imha edildi

Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi! Ekipler gözlerine inanamadı
Prens George’a telefon yasağı! Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi

Prens George’a telefon yasağı! Geleceğin kralı bile bu kuralı aşamadı
10 yıl sonra yakalanmıştı! Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre oldu

10 yıl sonra yakalanmıştı! Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı