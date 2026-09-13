KPSS Lisans Sonuçları 7 Ekim 2026'da Açıklanacak

Ösym'nin resmi 2026 sınav takvimine göre KPSS lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Eylül ayında yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumlarının değerlendirmesi yaklaşık bir ayda tamamlanacak.

Tüm puan türleri aynı gün adayların erişimine sunulacak.

Kaynak: Haber Merkezi