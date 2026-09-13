Haberler

KPSS Lisans Sonuçları 7 Ekim 2026'da Açıklanacak

KPSS Lisans Sonuçları 7 Ekim 2026'da Açıklanacak
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

Ösym'nin resmi 2026 sınav takvimine göre KPSS lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Eylül ayında yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumlarının değerlendirmesi yaklaşık bir ayda tamamlanacak.

Tüm puan türleri aynı gün adayların erişimine sunulacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi

Savcılık paylaşımların peşine düştü! Kimlikleri tek tek belirlenecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavacık üzümü bahçede 60, markette 200 lira! Üretici aradaki fiyat uçurumuna isyan etti

Bahçede 60, markette 200 lira! İzmir'in ünlü ürününde fiyat şoku
Kumluca'daki orman yangınının nedeni belli oldu! Zeytin bahçesi sahibi tutuklandı

10 evi vuran yangının sırrı çözüldü! Her şey o bahçede başlamış
Arnavutköy'de ormanda yangın! Helikopterle müdahale başladı

İstanbul'da alevler yükseldi! Havadan müdahale başladı
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti

"Kimse bu parayı vermez" denildi, telefonun stokları 2 dakikada bitti
Yer Taksim! Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı

Yer Taksim! Baskın yapılan gece kulübünden neler çıktı neler
Ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı

Daireyi gezerken ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı
Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında

Memur emeklisine seyyanen zam talebi tek çatı altında birleşti