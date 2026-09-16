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KPSS Lisans oturumlarında iptal iddiası: ÖSYM açıklaması bekleniyor

KPSS Lisans oturumlarında iptal iddiası: ÖSYM açıklaması bekleniyor
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13 Eylül'de tamamlanan KPSS Lisans oturumlarının ardından şaibe iddiaları dolaşıma girdi. Adaylar "KPSS iptal mi?" sorusuna yanıt ararken ÖSYM'den açıklama bekleniyor.

Kpss Lisans oturumları 13 Eylül'de tamamlandı. Sınavın ardından bazı dedikodular yayıldı ve oturumlarda şaibe yaşandığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine binlerce aday "Kpss iptal mi?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Ösym'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

2026 KPSS Lisans oturumu iptal edilmiş değil. ÖSYM'den oturumun iptal edildiğine dair bir duyuru gelmedi. Kurumun kısa süre içinde açıklama yapması beklenirken genel kanı sınavın iptal olmayacağı yönünde.

Kaynak: Haber Merkezi
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