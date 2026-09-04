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KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de yapılacak

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de yapılacak
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ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül Pazar günü 81 ilde gerçekleştirilecek. 1 milyon 708 bin 329 adayın katılması beklenen sınavda, kimlik ve giriş belgesi zorunluluğu bulunuyor. Sınav sonuçları, kamu kurumlarına personel alımında belirleyici olacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül Pazar günü Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilecek. Bu oturuma toplam 1 milyon 708 bin 329 adayın katılması bekleniyor.

Sınav sürecinin ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür testi, kamu kurumlarındaki işe alımda önemli bir aşama. Ösym'nin takvimine göre adayların gireceği oturumlar ve sınav saatleri belli oldu. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini Ösym'nin internet sitesinden öğrenebilecek.

Ösym, sınavın güvenli ve sağlıklı yürütülmesi için tüm illerde önlemler aldı. Kimlik kontrolleri, elektronik cihaz kullanımı ve sosyal mesafe kuralları konusunda titiz uygulama yapılacak. Adayların fotoğraflı kimlik belgesi ve sınav giriş belgesiyle sınav binasında hazır bulunması gerekiyor.

KPSS Lisans oturumları, kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için kritik önemde. Sonuçlar, yerleştirme puanlarını etkileyecek ve kamu kurumlarının personel alımında belirleyici olacak. Adaylar değerlendirme sürecini ÖSYM duyurularından izleyebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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