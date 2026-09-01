Kamu çalışanı velilere okul uyum haftasında idari izin

Gazeteci Edip Üzen'in paylaştığı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yazısına göre, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilerin velilerinden biri, okulların ilk haftasında idari izinli sayılabilecek. Bu imkan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan velileri kapsıyor.

İzin, velinin talebi ve kurum yöneticisinin gerekli tedbirleri almasıyla kullanılabilecek. 7-11 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan uyum haftasında günde en fazla 3 saat olacak izin, ders programına uygun saatlerde ve uyum eğitimleri ile aile katılım etkinliklerine katılmak amacıyla verilecek. Kamu hizmetlerinin aksatılmaması için önlem alınacak ve talepler birim amirlerince değerlendirilecek.

Düzenleme; Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı, bakanlıklar, belediyeler, kamu kurumları, YÖK ve bağlı yükseköğretim kuruluşlarına gönderildi. TBMM, yüksek yargı organları ve Hakimler ve Savcılar Kurulu da bilgilendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi