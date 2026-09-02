TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar başta olmak üzere kamu kurumlarında görev yapacak personelin belirleneceği TYP kura sonuçları, illere göre farklı tarihlerde ilan edilebiliyor. Bu nedenle adayların başvuru yaptıkları ilin ilgili kurumlarının duyurularını yakından takip etmesi önem taşıyor.

İşkur TYP kapsamındaki başvuruların ardından kura ve değerlendirme işlemleri illerin program takvimlerine göre yürütülüyor. Kura işlemlerinin tamamlanmasıyla asil ve yedek listeler ilgili kurumlar tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Sonuçların açıklanacağı tarih tüm iller için aynı olmayabiliyor.

Adaylar sonuçlarını öncelikle başvuru yaptıkları ilin Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurumların resmi internet sitelerinden öğrenebilir. T.C. kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden İŞKUR hizmetleri kontrol edilerek başvuru ve program bilgileri takip edilebiliyor.

Asil ve yedek listelerin açıklanıp açıklanmadığı, illere ve kurumların çalışma takvimine göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle adayların kendi illerinin valilik ve il milli eğitim müdürlüğü duyurularını düzenli olarak izlemesi gerekiyor.

TYP kura sonuçlarını bekleyenler; İŞKUR resmi internet sitesi, e-Devlet, başvuru yapılan ilin valilik sitesi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin duyurularını takip etmelidir. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar asil veya yedek listede yer alıp almadıklarını bu kanallardan öğrenebilecektir.

Kaynak: Haber Merkezi