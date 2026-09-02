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İŞKUR TYP Okul Kura Sonuçları 2026: Tarihler, Sorgulama ve İl Kontenjanları

İŞKUR TYP Okul Kura Sonuçları 2026: Tarihler, Sorgulama ve İl Kontenjanları
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İŞKUR Toplum Yararına Program kapsamındaki okul alımları için kura sonuçları tüm illerde tek günde açıklanmıyor. Kura tarihleri il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince planlanıyor; sonuçlar e-Devlet ve İl MEM sitelerinden duyuruluyor.

İşkur Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okul kontenjanları için kura sonuçları tüm illerde tek gün yerine farklı tarihlerde açıklanıyor. Kura işlemleri her il ve ilçenin milli eğitim müdürlüğü tarafından bağımsız olarak planlanıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül'de başlayacak olması nedeniyle asil ve yedek isim listelerinin bu tarihe kadar tamamlanıp ilan edilmesi hedefleniyor.

Kura çekimi tamamlanan illerde adaylara e-posta veya SMS ile bireysel bilgilendirme yapılmıyor. Sonuçlar, il milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri ve e-Devlet üzerinden isim listesi şeklinde erişime açılıyor. İstanbul'da kura çekimleri 2 Eylül Salı günü saat 10.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek. Eskişehir'de işlemler 2-11 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Gaziantep'te kura 4 Eylül, Iğdır'da ise 7-8 Eylül'de yapılacak. Malatya ve Trabzon'da kura süreçleri tamamlanarak asil ve yedek listeler ilan edildi.

İŞKUR verilerine göre 2026 yılı okul TYP alımlarında en fazla kontenjan 3 bin 913 personel ile İstanbul'a ayrıldı. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Konya, Van, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Antalya, Kocaeli, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Manisa, Samsun, Mardin, Malatya, Sakarya, Ağrı, Erzurum, Elazığ ve Adıyaman takip etti.

Kura sonuçları ve asil/yedek listeler iki ana kanaldan sorgulanabiliyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle e-Devlet'teki 'Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru' sayfasından durumlarını öğrenebilir. Ayrıca başvurulan ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi sitesindeki duyurular sekmesinde, kura sonucu oluşan T.C. kimlik numaralı asil ve yedek isim listeleri PDF formatında kontrol edilebilir.

Kaynak: Haber Merkezi
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