Hatay'da 2026 KPSS Lisans sınavı sorunsuz yapıldı

Hatay'da 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yoğun katılımla yapıldı. ÖSYM'nin düzenlediği sınava girecek adaylar, sabah erkenden sınav merkezlerine gitti. Kimlik kontrollerinin ardından adaylar salonlara alındı.

Sınav, Şehit Ahmet Benli Anadolu Lisesi'nde saat 10.15'te başladı ve adaylara 130 dakika süre verildi. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Aday yakınları da sınav boyunca okul bahçesinde bekleyip heyecana ortak oldu.

Hatay'da sınav saatinde trafik akışı düzenlendi, böylece adaylar zamanında sınav merkezlerine ulaştı. Kentte trafik sıkışıklığı yaşanmaması geç kalma riskini ortadan kaldırdı. Alınan tedbirler, sınav sürecinin sorunsuz geçmesini sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi