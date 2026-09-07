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Görevde vefat eden memurun emekli ikramiyesi kesilmeden hak sahiplerine ödeniyor

Görevde vefat eden memurun emekli ikramiyesi kesilmeden hak sahiplerine ödeniyor
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Memurun görevde vefatı halinde hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesi, memurun normal emekliliğinde alacağı tutarla aynıdır. İkramiye, hak sahiplerinin aylık bağlama oranlarına göre paylaştırılarak tamamı ödenir.

Görevde iken vefat eden memurun hak sahiplerine bağlanacak aylık, hak sahibi sayısına göre farklı oranlarda olabilir; ancak emekli ikramiyesinin tamamı hak sahiplerine kesintisiz ödenir. Bu tutar, memurun normal emekli olması halinde alacağı ikramiye ile aynıdır.

Mevzuata göre hem 5434 hem de 5510 kapsamındaki memurların vefatında ikramiye ödemesi, 5434 sayılı Kanun'un 89 ve Ek Madde 82 hükümlerine dayanır. Hak kazanılan ikramiye, hak sahiplerine bağlanan aylık hisseleriyle orantılı biçimde paylaştırılır ve tamamı ödenir. Hak sahibi sayısının birden fazla olması, ikramiyede indirim yapılmasını gerektirmez.

Örneğin eş ve iki çocuğun hak sahibi olduğu durumda dul eş, aylık bağlama oranı %50 olduğu için ikramiyenin %50'sini; çocuklar da %25'lik oranları nedeniyle kalan %50'yi eşit şekilde alır. Böylece emekli ikramiyesinin tamamı hak sahiplerine ödenmiş olur.

Kaynak: Haber Merkezi
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