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CHP'li Gördes Belediyesi'nde maaş gecikmesi soruşturması: Başkan Büke hakkında inceleme

CHP'li Gördes Belediyesi'nde maaş gecikmesi soruşturması: Başkan Büke hakkında inceleme
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İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin ön inceleme raporuna göre, Gördes Belediyesi'nde personel maaşlarının 21 ayın 12'sinde geç ödendiği tespit edildi. Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi; dosya adli süreç için Gördes Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

CHP'li Gördes Belediyesi'nde personel maaşlarının gecikmesiyle ilgili idari incelemede yeni aşamaya geçildi. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı ön inceleme raporunda maaş ödemelerindeki gecikmelere ilişkin tespitler yer aldı ve Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi.

Raporda, belediye çalışanlarının maaş ödemelerinin 21 aylık dönemin 12'sinde ayın 15'inden sonraya kaldığı, bazı aylarda gecikmenin yaklaşık bir haftayı bulduğu belirtildi. Ayrıca maaş ödeme evraklarının imza sürecinde gecikmeler yaşandığı ve vadesiz hesaplardaki bakiyenin yetersiz kaldığı dönemlerde kaynakların vadeli hesaplarda tutulduğu kaydedildi.

Soruşturma izni, 4483 sayılı Kanun kapsamında verildi. Dosya, adli soruşturma için Gördes Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İzin, iddiaların kesinleştiği anlamına gelmiyor; süreç savcılık soruşturmasıyla devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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