40 İl Göç Uzman Yardımcısı Alımı İçin Sınav İlanı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki 8'inci ve 9'uncu dereceli 40 il göç uzman yardımcısı kadrosu için giriş sınavı ilanı yayımlandı. Alım, 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Yazılı sınav, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine, sözlü sınav ise Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak.

Başvuru için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak gerekiyor. Adayların en az dört yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olması şartı aranıyor. Ayrıca 2024 veya 2025 yılında yapılan KPSS'den KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almak ve en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralamada kontenjanın 20 katı aday arasına girmek gerekiyor. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da yazılı sınava çağrılacak. Bunun yanında adayların 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, yani 1 Ocak 1991 veya daha sonra doğmuş olması gerekiyor.

Başvurular 1 Eylül 2026 saat 10.00 ile 9 Eylül 2026 saat 23.59 arasında e-Devlet üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden çevrimiçi yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek. Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet, KPSS puanı ve ikamet bilgileri alınacak, e-Devlet'ten erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecek. Sınava girmeye hak kazananlar, Başkanlığın www.goc.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar ayrıca Kariyer Kapısı üzerinden sınav bilgilerini görüntüleyebilecek. Adaylara başka bir bilgilendirme yapılmayacak.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, 10-16 Eylül 2026 tarihleri arasında 200 TL sınav ücretini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbankası Ankara Anıt Şubesi TR83 0001 2009 4110 0044 0000 26 IBAN hesabına, ad ve soyadı, T.C. kimlik numarası ve sınav adı belirtilerek yatıracak. Ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacak. Sınava girmeyen, alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödediği ücret iade edilmeyecek. Başvuruda belirtilen bilgilerin sorumluluğu adaya ait; eksik, yanlış veya hatalı bilgi nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacak. Beyanın gerçeğe aykırı olduğu tespit edilen aday, süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecek.

Yazılı sınav 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Ankara'da yapılacak ve 120 dakika sürecek. Adaylar için ASBÜSEM tarafından Sınava Giriş Belgesi hazırlanacak; belgeler 05-10 Ekim 2026 tarihleri arasında ASBÜSEM'in internet adresinden alınabilecek. Adayların sınav saatinden bir saat önce sınav yerinde hazır bulunması ve yanlarında sınava giriş belgesi ile T.C. kimlik numaralı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, süresi geçerli pasaport, sürücü belgesi veya geçici kimlik belgesinden birini bulundurması gerekiyor.

Yazılı sınav sorularının yüzde 80'i lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, yüzde 20'si Başkanlığın görev alanına ait temel bilgilerden oluşacak. Değerlendirme, mesleki bilgiler 80 puan ve temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak. Yazılı sınavda en az 70 puan alanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak kontenjanın dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebilecek. Sözlü sınav Ankara'da yapılacak; tarih, yer ve saat Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinden duyurulacak.

Kaynak: Haber Merkezi