Fransa'da 256 Bin İtfaiyeci 6 Haftalık Greve Başladı

Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiyeciyi kapsayan 6 haftalık grev bugün başladı. Ülke genelindeki itfaiye istasyonlarında görev yapan personel, sendikaların çağrısıyla iş bıraktı. Grev, çalışma koşulları ve hükümetin hazırladığı yeni yasa tasarısına yönelik tepkilerin artması üzerine alındı.

Sendikalar, ortak açıklamalarında itfaiyecilerin karşı karşıya olduğu risklerin arttığını, ancak personel sayısı ve teknik imkanların yetersiz kaldığını belirtti. Yangın sezonundaki yoğunluk ve müdahale güçlükleri hatırlatılarak, yasa tasarısının bu sorunları çözmediği ifade edildi. Sendika temsilcileri, tasarının özlük haklarını iyileştirmediğini ve mesleki riskleri azaltacak somut adımlar içermediğini savundu.

Grev süresince acil durumlar için asgari hizmet planı uygulanacağı belirtildi. Ancak sendikalar, bu planın yetersiz olduğunu ve halkın can güvenliğinin tehlikeye girebileceğini öne sürüyor. Altı haftalık eylemin, hükümet ve sendikalar arasında yeni müzakere sürecini başlatıp başlatmayacağı merak ediliyor.

Grev nedeniyle bazı itfaiye merkezlerinde personel sayısının azalması, ihbarlara yanıt sürelerini uzatabilir. İçişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi açıklama yapılmadı. Gözler, hükümetin greve yönelik tutumunu netleştirmesine ve sendikalarla masaya oturup oturmayacağına çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi