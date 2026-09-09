Haberler

EBUAŞ çalışanlarına sendikal haklar ve yüzde 35 zam

EBUAŞ çalışanlarına sendikal haklar ve yüzde 35 zam
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (EBUAŞ) personelinin sendikal örgütlenme süreci tamamlandı. Toplu iş sözleşmesiyle birlikte ücretlere yüzde 35 oranında zam yapıldı.

Elazığ Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (EBUAŞ) bünyesinde çalışan personelin sendikal örgütlenme süreci tamamlandı. Sendikal hakların kazanılmasının ardından yapılan toplu iş sözleşmesi ile ücretlere yüzde 35 oranında zam yapıldı. Belediye yönetimi ile çalışanlar arasındaki görüşmelerin sonunda zam düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Sendikalaşma sürecinin tamamlanması, EBUAŞ personelinin toplu pazarlık yoluyla hak talep edebilmesine imkan tanıyor. Yüzde 35'lik zam oranı, çalışanların ekonomik koşullarının iyileştirilmesini amaçlıyor. Personel tarafından memnuniyetle karşılanan kararın ardından belediye yetkilileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili adımları izleyeceklerini bildirdi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, toplu iş sözleşmesinin önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Şerifoğulları, sendikal örgütlenme hakkına kavuşmanın hakların daha güçlü savunulması açısından önemli olduğunu belirterek, toplu iş sözleşmesindeki yüzde 35 zam ile çalışanların ekonomik şartlarına katkı sunduklarını ve bundan sonra da çalışanların yanında olacaklarını ifade etti.

EBUAŞ'ta sendikal örgütlenmenin resmileşmesi ve ücret artışının uygulanması, yerel yönetimin işçi haklarına verdiği önemin göstergesi olarak değerlendirildi. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temenni edilirken, kararın kurumsal düzeyde çalışan memnuniyetini artırması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Erdoğan, Mansur Yavaş ile görüştü
Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi

Göz göre göre kayrıldılar!
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum

Bu fotoğrafla ilgili söyledikleri, Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Beşiktaş'ta Vlahovic fırtınası

Bu kadarını kimse beklemiyordu!
Özel'den erken yerel seçim çağrısı: Yüzde 45'in altında kazanırsak hiçbir şey bilmiyorum

Canlı yayında iktidara meydan okudu! Çok önemli bir teklifi var
Erkekler tuvaletindeki gizli kamera skandalında 1 tutuklama

Erkekler tuvaletindeki skandalda 1 tutuklama
Sevdası için 3 bin km yol giden o taraftara unutamayacağı ödül

Sevdası için 3 bin km yol giden görüntüdeki adama unutamayacağı ödül
Roma'yı Greenwood yakacak! İngiliz oyuncuya özel görev

Roma'yı Mason Greenwood yakacak!
Lionel Messi, İspanya'dan bir takım daha satın aldı

İspanya'dan bir takım daha satın aldı
Lucas Torreira'dan tarihi gol

Lucas Torreira'dan tarihi gol