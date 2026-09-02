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Denizli'den Ergo ve Dil Terapisti Alımı

Denizli'den Ergo ve Dil Terapisti Alımı
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, ergoterapist ve dil ve konuşma terapisti kadroları için memur alacak. En az 60 KPSS puanı şartı aranıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalıştırılmak üzere memur alımı ilanı yayımladı. Alım yapılacak kadrolar ergoterapist ve dil ve konuşma terapisti olarak belirlendi. Adayların en az 60 KPSS puanı alması ve diğer nitelik şartlarını taşıması gerekiyor.

Başvurular 1 Eylül 2026'da başlayıp 3 Eylül 2026'da sona erecek. Başvuru şartları ve istenen belgeler ilan metninde ayrıntılı olarak açıklandı. Kısa başvuru süresi nedeniyle adayların son günü kaçırmaması ve ilanı incelemesi önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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