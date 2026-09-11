Danıştay, KHK ile ihraç edilen akademisyenin işe iadesini onadı

Danıştay 5. Dairesi, 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisini imzaladığı için Nisan 2026'da Doğuş Üniversitesindeki işinden çıkarılan ve KHK listesine eklenerek kamu görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu'nun işe iade ve KHK iptal kararını oyçokluğuyla onadı.

24 Mart 2026'da alınan ve UYAP'a yüklenen kararla, davalı idarenin temyiz talebi reddedildi. Böylece KHK ihraç işlemi hukuken tamamen sonlandırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi