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Akademisyenlerin dijital gelirlerine 657 sayılı Kanun engeli

Akademisyenlerin dijital gelirlerine 657 sayılı Kanun engeli
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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, devlet üniversitelerindeki akademisyenlerin YouTube ve diğer dijital platformlardan gelir elde etmesini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesi kapsamında ticari faaliyet olarak değerlendirdi. Bazı akademisyenler içeriklerini kaldırıyor.

YÖK, 17 Haziran 2026'da Cumhurbaşkanlığı'ndan akademisyenlerin dijital platformlardaki yayıncılık ve uygulama geliştirme faaliyetlerinin hukuki durumuna ilişkin görüş istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 20 Ağustos 2026'da değerlendirme hazırladı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği de 2 Eylül 2026'da YÖK'e ilettiği görüşte, dijital platformlardan elde edilen gelirlerin 657 sayılı Kanun'un 28. maddesindeki ticari faaliyet yasağı kapsamında olduğunu bildirdi.

Görüşün üniversitelere ulaşmasının ardından bazı akademisyenler disiplin cezasıyla karşılaşmamak için Youtube'daki ders ve bilimsel içeriklerini kaldırdı ya da kanallarını kapattı. Türkiye'de YouTube kanalı bulunan öğretim üyesi sayısının yaklaşık 146 olduğu tahmin ediliyor.

Gelir elde etmeyen kanalların durumu ise belirsizliğini koruyor. Reklam ve gelir seçenekleri kapatıldığında içerik üretmenin engellenmeyebileceği yorumları yapılmakla birlikte, 'kazanç sağlama potansiyeli' taşıyan faaliyetlerin ticari faaliyet sayılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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