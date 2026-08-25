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Yeni Yönetmelik Aile Sağlığı Merkezlerinde İstihdamı Tehdit Ediyor

Yeni Yönetmelik Aile Sağlığı Merkezlerinde İstihdamı Tehdit Ediyor
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Aile sağlığı merkezlerindeki sağlık çalışanlarının istihdamına ilişkin yeni yönetmelik tartışma yarattı. AHESEN, düzenlemenin ebe, hemşire ve tıbbi sekreterleri olumsuz etkileyeceğini, ödeneklerin kesilmesi halinde binlerce çalışanın işsiz kalabileceğini savunuyor.

Aile sağlığı merkezlerinde (ASM) görev yapan sağlık çalışanlarının istihdamına ilişkin yeni yönetmelik tartışma yarattı. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemesinin özellikle ebe, hemşire ve tıbbi sekreterlerin istihdamını olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, yeni yönetmelikle ASM'lerde esnek mesainin kaldırılmasının A, B ve C grubu merkezlerde ek personel istihdamını sağlayan sistemi sorunlu hale getirebileceğini belirtti. Mevcut uygulamada belirli koşulları sağlayan ASM'lere ek bütçe verildiğini, bu kaynakla ebe, hemşire ve tıbbi sekreter istihdam edildiğini anlatan Kandemir, yeni kriterlerin karşılanamaması halinde ödeneklerin kesilebileceğini ve bunun doğrudan personel istihdamına yansıyacağını söyledi.

Sendika, ödeneklerin kesilmesi halinde ASM'lerin personel giderlerini karşılayamayacağını ve binlerce sağlık çalışanının işini kaybetme riskiyle karşılaşacağını savundu. Kandemir ayrıca cari gider ödemelerinin artan maliyetler karşısında yetersiz kaldığını; kira, elektrik, yakıt, sarf malzemeleri ve personel giderlerindeki artışa karşılık aile hekimlerine yapılan ödemelerin aynı oranda yükselmediğini ifade etti.

Kandemir, eylül ayında ciddi bir istihdam sorunu beklendiğini belirterek Sağlık Bakanlığı'na düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi çağrısı yaptı. AHESEN, aile sağlığı merkezlerinde çalışan personelin istihdamını koruyacak ve artan işletme maliyetlerini karşılayacak yeni bir finansman modeli oluşturulmasını istedi. Kandemir, gerekli önlem alınmazsa binlerce sağlık çalışanının işsiz kalabileceğini ve ASM'lerde sunulan hizmet kalitesinin düşebileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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