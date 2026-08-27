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29-30 Ağustos Sınav Takvimi ve KPSS Lisans Araştırması

29-30 Ağustos Sınav Takvimi ve KPSS Lisans Araştırması
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Adaylar, hafta sonu sınav olup olmadığını ve hangi sınavların yapılacağını merak ediyor. KPSS lisans sınavının bu hafta yapılıp yapılmayacağı da araştırılıyor.

Hafta sonu sınav olup olmadığı, 29-30 Ağustos 2026 tarihli sınav takvimini araştıran adayların gündeminde. Yakın dönemde sınavı olan adaylar, hafta sonu hangi sınavların yapıldığını merak ediyor.

Kpss lisans sınavının bu hafta yapılıp yapılmayacağı da sorular arasında. İşte hafta sonu sınav programı ve 29-30 Ağustos 2026 sınav takvimi.

Kaynak: Haber Merkezi
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