2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos'ta başladı. Lise mezunu adaylar, başvurularını 8 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, mobil uygulamadan veya başvuru merkezlerinden yapabilecek. Başvuru tamamlayanların sınav ücretini ödemesi için son tarih 9 Eylül'de.

Kılavuza göre sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi. Süresinde başvuramayanlar için 15-16 Eylül'de geç başvuru yapılabilecek ve ücret yüzde 50 artırımlı ödenecek. Sınav ise 25 Ekim Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ve adaylara 130 dakika verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi