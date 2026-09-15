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2026-KPSS Lisans sınavı geçerli mi? İptal iddialarına resmi karar yok

2026-KPSS Lisans sınavı geçerli mi? İptal iddialarına resmi karar yok
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6 Eylül 2026'da yapılan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından sosyal medyada iptal iddiaları gündeme geldi. ÖSYM'nin iptal veya yeniden sınav kararı bulunmuyor.

2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da gerçekleştirildi. Sınavın ardından sosyal medyada iptal iddiaları yayıldı ve adaylar "KPSS iptal mi olacak?" sorusuna yanıt aradı.

Ösym tarafından sınavın iptal edildiğine veya yeniden yapılacağına dair resmi bir karar bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre sınav geçerli kabul ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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