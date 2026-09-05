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2026 KPSS Lisans Sınav Saati ve 10.00 Kuralı

2026 KPSS Lisans Sınav Saati ve 10.00 Kuralı
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2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül Pazar saat 10.15'te yapılacak. Adaylar en geç 09.30'da bina önünde olmalı, 10.00'dan sonra alınmayacak. Giriş belgeleri e-Devlet veya AİS'ten alınabilir, sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak.

Kamu kurumlarında memur adaylığı için yarışan lisans mezunları, ÖSYM tarafından düzenlenecek 2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde sınav saatlerini, giriş belgelerini ve 10.00 kuralını araştırıyor. Sınav, 6 Eylül 2026 Pazar günü Türkiye genelindeki merkezlerde saat 10.15'te yapılacak.

ÖSYM kuralları uyarınca saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Güvenlik kontrolü, kimlik doğrulama ve salonlara yerleşim süreci için tüm adayların en geç 09.30'da bina kapısında hazır bulunması gerekiyor.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden alınabiliyor. Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ya da e-Devlet ile giriş yapıp ilgili sınav sekmesinden belge dökümünü çıkarabilir. Sınav günü belgeyle birlikte geçerli T.C. Kimlik Kartı ya da süresi dolmamış pasaport bulundurulmalı; belge üzerinde karalama veya not olmamalı.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de tamamlanacak. ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026'da sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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