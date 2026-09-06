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2026-KPSS Lisans Sınavı Başladı: 1,7 Milyon Aday Ter Döküyor

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ÖSYM'nin düzenlediği 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları, 81 il ve Lefkoşa'da 145 merkezde başladı. 1 milyon 708 bin 329 aday, 120 soru için 130 dakika süreyle yarışıyor. Geç kalanlar içeri alınmazken, engelli adaylara ek süre tanındı.

Ösym tarafından düzenlenen 2026- Kpss Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları, Türkiye genelinde başladı. Sınava 1 milyon 708 bin 329 aday katılırken, sınav 81 il ve Lefkoşa'daki 145 merkezde gerçekleştiriliyor.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi yerleşkesi dahil birçok sınav binasında adaylar erken saatlerde hazır bulundu. Giriş belgesi ve kimlik kontrollerinin ardından salonlara alınan adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadığı için son dakikada yetişmeye çalışanlar oldu.

Sınavda adaylara 120 çoktan seçmeli soru için 130 dakika süre tanındı. 10.15'te başlayan oturumun 12.25'te bitmesi planlanıyor. Engelli adaylar, durumlarına göre 30 dakikaya kadar ek süre kullanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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