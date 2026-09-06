Haberler

2026-KPSS Lisans Sınavı 6 Eylül'de: 120 Soru, 130 Dakika

2026-KPSS Lisans Sınavı 6 Eylül'de: 120 Soru, 130 Dakika
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da yapılacak. Sınav giriş belgeleri ve saat uyarıları ÖSYM tarafından hatırlatıldı.

2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için geri sayım sürüyor. ÖSYM'nin takvimine göre sınav, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Adayların sınav binalarına girişi saat 10.00'da sona erecek ve bu saatten sonra hiçbir aday içeri alınmayacak.

Sınavda adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Bunların 60'ı Genel Yetenek, 60'ı Genel Kültür testinden oluşacak. Cevaplama için 130 dakika süre tanınacak. Normal süre kullanan adaylar için sınav saat 12.25'te tamamlanacak.

Adayların sınav giriş belgelerindeki bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. ÖSYM, sınav merkezlerinin önceden görülmesini ve son dakikaya bırakılmadan hazır olunmasını vurguladı. Sonuçların açıklanması ve tercih sürecine ilişkin duyuruların takip edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomide gözler bugüne çevrildi! 3 yıllık yol haritası açıklanıyor

Beklenen gün geldi çattı! Milyonların gözü bugün yapılacak açıklamada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin, Trump'ın özel temsilcilerini Kremlin'de kabul etti! Moskova'ya 8. ziyaret

ABD ile Rusya arasında görülmemiş temas!
“Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi! Konya Valisi Akın makam aracında kırmızı ışıkta bekledi

Plakaya dikkat! "Geçiş hakkım var" demedi kırmızı ışıkta bekledi
2 gündür kendisinden haber alınamıyordu! Tarihi Titus Tüneli'nde mahsur kaldığı ortaya çıktı

2 gündür kendisinden haber alınamıyordu! İşin aslı bambaşkaymış
Serhat Kılıç'ın sevgilisi karakola götürüldü: Rol arkadaşı Eren Vurdem kameralara siper oldu

Ünlü oyuncudan büyük vefa: Dostunun hayat arkadaşına siper oldu

Lüks restoranda sığınmacı dehşeti! Kadının boğazına bıçak dayayıp 4 kişiyi yaraladı

Lüks restoranda sığınmacı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Oğuzhan Koç'tan Kerem'e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz

Gece gece Kerem'e patladı: Şu röportajı Galatasaray'da verseydin...
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Afrikalı bakandan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Kiralık kişiler var...