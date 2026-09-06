Haberler

2026 KPSS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2026 KPSS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM, 6 Eylül'deki KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için giriş belgelerini yayınladı. Sınav saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra alınmayacak. Alan bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak, sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek 2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle alabilecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak ve 120 soru için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 12.25'te sona erecek. ÖSYM, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlattı.

KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ise 12 Eylül 2026 Cumartesi ve 13 Eylül 2026 Pazar günleri yapılacak. 12 Eylül'deki ilk oturum saat 10.15'te, ikinci oturum saat 14.45'te başlayacak. 13 Eylül'deki oturum ise saat 10.15'te başlayacak.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026-KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi veya mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Orta Vadeli Program açıklanıyor: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 oldu

Orta Vadeli Program açıklanıyor! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan

Rakam ilk kez açıklandı! İşte savaşın Türkiye'ye faturası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 gündür kendisinden haber alınamıyordu! Tarihi Titus Tüneli'nde mahsur kaldığı ortaya çıktı

2 gündür kendisinden haber alınamıyordu! İşin aslı bambaşkaymış
Bekçi, cami inşaatında ölü bulundu

Babasından haber alamayınca inşaata gitti, acı manzarayla karşılaştı
Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı! Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu

Altınları alıp kaçan Özbek gelinden herkesi şaşkına çeviren hamle
Hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu

Ünlü oyuncunun evinden çıkanlar şaşırttı
Kudüs'te manastır önünde tepki çeken hareket! Polisler peşine düştü

Genç kadından skandal hareket! Polis yakalamak için peşine düştü
Cemal Enginyurt'un 'Hayırlı olsun' dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı

Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekandan neler çıktı neler
İran'dan İsrail'e 4 cepheli saldırı planı iddiası! Hepsi aynı anda vuracak

Netanyahu'yu titreten senaryo! 4 cepheden aynı anda vuracaklar