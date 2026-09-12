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2026-KPSS Alan Bilgisi Sonuçları 10 Ekim'de Açıklanacak

2026-KPSS Alan Bilgisi Sonuçları 10 Ekim'de Açıklanacak
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A grubu kadro adaylarının katıldığı 2026-KPSS Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de tamamlandı; sonuçlar 10 Ekim 2026'da açıklanacak.

Kamu kurumlarında A grubu kadrolara atanmak isteyen adaylar için 2026- Kpss Alan Bilgisi oturumları, 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde hafta sonu yapılan seanslarla tamamlandı. Sınavda Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri ve İstatistik testleri yer aldı.

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre Alan Bilgisi sonuçları 10 Ekim 2026'da açıklanacak. Adaylar sonuçların duyurulacağı tarihi bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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