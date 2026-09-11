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2026-KPSS Alan Bilgisi Oturumları 12-13 Eylül'de Yapılacak

2026-KPSS Alan Bilgisi Oturumları 12-13 Eylül'de Yapılacak
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ÖSYM tarafından 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül'de üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) Alan Bilgisi oturumları, 2026- Kpss Lisans sürecinde 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların ilk iki oturumu 12 Eylül Cumartesi, üçüncü oturumu ise 13 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

12 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak birinci oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testleri uygulanacak. Aynı gün saat 14.45'te başlayacak ikinci oturumda Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarından sınav yapılacak. 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak üçüncü oturumda ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri yer alacak. Adaylara bu oturumda 160 dakika süre verilecek.

Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturumda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026- Kpss Lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de tamamlandı; bu oturuma 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu.

2025- Kpss A Grubu Alan Bilgisi sınavları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilmişti. Geçen yılki Alan Bilgisi oturumlarına 388'i engelli aday olmak üzere toplam 127 bin 307 aday başvurmuştu. Sınavlarda 345 bina ve 4 bin 538 salon kullanılmıştı. 2025'te ilk iki oturum 13 Eylül'de, üçüncü oturum ise 14 Eylül'de yapılmıştı. Böylece 2026 sınav takviminde de geçen yıla benzer şekilde Alan Bilgisi oturumları hafta sonuna yayıldı.

2026- Kpss Lisans kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun tamamlanmasının ardından Alan Bilgisi sınavlarıyla süreç devam edecek. KPSS kapsamında yılın ilerleyen dönemlerinde Ön Lisans, Ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi oturumları da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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