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2026 EKPSS Sonuçları Açıklandı: Engelli Memur Adayları Tercih Kılavuzunu Bekliyor

2026 EKPSS Sonuçları Açıklandı: Engelli Memur Adayları Tercih Kılavuzunu Bekliyor
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2026 EKPSS sonuçlarının ardından engelli memur adayları tercih sürecine odaklandı. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz ve AİS üzerinden yapılacak tercih işlemleri merakla bekleniyor.

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Ekpss ) sonuçları açıklandı. Engelli memur adayları, kamu kurumlarındaki engelli personel kadrolarına yerleşmek için Ösym'nin tercih kılavuzunu bekliyor.

Tercih işlemleri, Ösym'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle yapılacak. Ösym, tercih kılavuzunun tercih işlemlerinin başlayacağı gün yayımlanacağını belirtti. Adayların duyuruları Ösym'nin resmi internet sitesinden takip etmesi gerekiyor. Tercih ekranının önümüzdeki aylarda açılması bekleniyor.

Engelli memur alımı için yerleştirme başvuruları, 2026 EKPSS tercih kılavuzundaki boş kontenjanlar ve adayların puanlarına göre yapılacak. Adaylar tercihlerini belirtilen süre içinde AİS üzerinden gerçekleştirecek. Başvuruda ÖSYM şifresi ve T.C. kimlik numarası kullanılacak. Tercih dönemi başladığında kılavuzdaki kontenjanlar adaylara sunulacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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