Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN, Genel Müdürümüze Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN ile Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif SELVİ, Genel Müdürmüz Prof. Dr. Cemal YILDIZ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar dilediler.
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN ile Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif SELVİ, Genel Müdürmüz Prof. Dr. Cemal YILDIZ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar dilediler.
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