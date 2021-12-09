Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN, Genel Müdürümüze Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN ile Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif SELVİ, Genel Müdürmüz Prof. Dr. Cemal YILDIZ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar dilediler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet