Memur-Sen heyeti Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza yerine karanfil bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Memur-Sen heyeti Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza yerine karanfil bıraktı

Memur-Sen heyeti Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza yerine karanfil bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Memur-Sen Mardin İl Başkanı Eyüp Değer ve Eğitim Bir-Sen üyeleri, Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği bölgeye karanfil bıraktı.

Memur-Sen Mardin İl Başkanı Eyüp Değer ve Eğitim Bir-Sen üyeleri, Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği bölgeye karanfil bıraktı.

Memur-Sen İl Başkanı Eyüp Değer, Eğitim Bir-Sen yöneticileri ve öğretmen ellerinde karanfillerle Mardin Yolu Caddesine geldi. Burada kazanın meydana geldiği yerde basın açıklaması yapan Memur Sen İl Başkanı Değer, meslektaşlarının elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmelerinin acısını yaşadıklarını dile getirdi. Açıklamasında, Türkiye'de yaşanan trafik kazalarının artışına dikkat çeken Değer, yetkililerin katı tedbirler almasını istedi. Değer, "Bugün burada hepimiz hüzünlüyüz, hepimizin yüreği yangın yeri. 2 gün önce aramızda olan ve bugün maalesef trafik terörüne kurban vererek ebedi aleme intikal etmiş olan Suzan öğretmenimiz ve Büşra öğretmenimiz için toplanmış bulunmaktayız. Bir evlat düşünün, doğumuyla anne baba olmuşsunuz. Geceler boyu uyumamışsınız, okula götürüp getirmişsiniz, bir an eve geç kalınca telaşlanmışsınız. 16 yıl boyunca eğitim hayatında yanında olmuşsunuz ve nihayetinde 'Baba ben atandım, öğretmen oldum' nidasıyla dünyalar sizin olmuş ve bir anda bütün emekler, hayaller yok olup gidiyor. Ne uğruna. Tüm dünyada var olan trafik kurallarına uymayan biri Suzan öğretmenimizi ve Büşra öğretmenimizi aramızdan alıp gidiyor. Bütün emekler bir anlık ihmalle yerle yeksan oluyor. Anadolu'nun bağrından gelip ilimizde aşkla ve özveriyle çocuklarımızın yolunu aydınlatıp, onları geleceğe hazırlarken, dikkatsiz ve kural tanımayan bir sürücünün ihmaliyle iki meslektaşımızı hayatlarının baharlarında toprağa vermemize neden oldu. Öğrencilerimiz öğretmensiz, sınıflarımız öğretmensiz, öğretmenler odası sessizliğe büründü. Mesleğimiz gereği, insan yetiştirmeye, insanlara doğruyu ve hakkı öğretmeye ahdetmiş eğitim neferleri olarak buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, insan en şerefli varlıktır. İnsanın yaşam hakkı en temel haktır. Bunu sonlandırmaya kimsenin hakkı yoktur. Karayollarında araç ve yaya haklarını belirleyen trafik kuralları asla ihmal edilmemelidir. Bu kurallara uymayan kim olursa olsun, affedilmemeli, görmezden gelinmemeli ve cezaları ötelenmemelidir. Cezalar kesin ve kati olmalıdır. Toplumda sürücülerin hız limitlerine uyulmadığı, yaya geçitlerinde sürücülerin yayalara geçiş önceliği vermediği gibi çeşitli kuralların ihlal edilmesine rağmen gerekli cezai yaptırımların uygulanmadığı görülmektedir. Bu durum beraberinde sürücülerde rehavete neden olmakta, ancak yayalarda da ben geçerim, sürücüler durması lazım şeklinde bir algıya neden olmaktadır. Bunun için, kesin kuralların hem yayalara ve hem de sürücülere net olarak ifade edilmesi gerekmektedir. Kusurlu ve ölümlü trafik kazalarına sebebiyet veren her kim olursa olsun, cezasız kalmamalı ve trafikten men edilmelidir. Annelerin, babaların feryatları artık dinsin. Lütfen kurallara uyalım, insan hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır. Meslektaşlarımız Suzan öğretmenle, Büşra öğretmenlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelere sabır diliyorum. Başta Nusaybin eğitim camiası olmak üzere tüm eğitim camiamızın başı sağ olsun" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup, trafik kazasının meydana geldiği yaya geçidindeki kaldırıma karanfil bıraktı.

Daha sonra Oğuzhan İlkokulunu ziyaret eden Memur-Sen yöneticileri, öğretmenlere başsağlığı dileyerek iki öğretmenin sınıfına karanfil bıraktı.

(Abdullatif Altunkaynak/ İHA)

Memur-Sen heyeti Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza yerine karanfil bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Tamer Levent Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Memur-Sen heyeti Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza yerine karanfil bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 18:33:50. #1.16#

title