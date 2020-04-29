Memur-Sen'den ihtiyaç sahiplerine 1 milyon 500 bin liralık kumanya yardımı
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Memur-Sen'den ihtiyaç sahiplerine 1 milyon 500 bin liralık kumanya yardımı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ramazan vesilesiyle İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Vakfı, Deniz Feneri ve Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden, ihtiyaç sahiplerine 1 milyon 500 bin liralık kumanya yardımı yaptıklarını söyledi.

Memur-Sen'den ihtiyaç sahiplerine 1 milyon 500 bin liralık kumanya yardımı
29.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:26

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ramazan vesilesiyle İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Vakfı, Deniz Feneri ve Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden, ihtiyaç sahiplerine 1 milyon 500 bin liralık kumanya yardımı yaptıklarını söyledi.

Yalçın, Memur-Sen genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, ramazan dolayısıyla İHH, Deniz Feneri ve Diyanet Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Türkiye'nin imkanı en fazla olan ülke olduğu için değil, vicdanı, insafı en fazla olan ülke olduğu için duyarlı davrandığını belirten Yalçın, "Bizim duyarlılığımız da bütçemizle değil, kitlemizle, ilkemizle alakalıdır." dedi.

Duyarlı bir teşkilat olduklarını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"'Memur-Sen diğerlerine göre değil, değerlerine göre sendikacılık yapıyor' derken slogan olsun diye söylemiyoruz. Yapılan icraat ifade bulsun diye söylüyoruz. Arakan, Suriye, Filistin, Doğu Türkistan, Mısır, Keşmir, nerde bir sıcak nokta varsa hep duyarlı davrandık ve anlayış farkımızı ortaya koyarak teşkilatlar olarak toplumun vicdanı olduk. Filipinler ve Nepal'deki afet ve felakette de toplum vicdanını harekete geçirdik. Ülkemiz içindeki zor zamanlarımızda da hep duyarlı davrandık. Van depremi, Samsun sel felaketi, Elazığ depremi dahil her zor anımızda örgütlü yapı olarak yardım kuruluşları ile toplum vicdanını harekete geçirdik. 15 Temmuz'da da yaralarımızın sarılmasında da duyarlı davrandık."

"Salgın ülkelerin değil, herkesin imtihanı"

Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir imtihan olduğunu belirterek bunun sadece ülkelerin değil, herkesin imtihanı olduğunu ifade etti.

Yalçın, salgın dolayısıyla Batı'da yalnızlaşmanın, Türkiye'de ise yardımlaşmanın ön plana çıktığına dikkati çekti.

Salgın sürecinde yapılan hizmetlere ilişkin de bilgi veren Yalçın, konukevini sağlıkçılara tahsis ettiklerini, 50 bin koruyucu malzeme temini ve teslimi gerçekleştirdiklerini, 2 milyon liralık nakdi yardım yaptıklarını aktardı.

"Toplumumuzu yardımlaşmaya, dayanışmaya çağırıyoruz"

Ramazanda da yardımlarının devam ettiğini söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından azat olan ramazan vesilesiyle yeni bir adım atıyor ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Vakfı, Deniz Feneri ve Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden 1 milyon 500 bin liralık kumanya yardımı yaparak kitlemizi, toplumumuzu yardımlaşmaya, dayanışmaya çağırıyoruz. Bugün attığımız bu adımımızla birlikte Memur-Sen, bu zorlu süreçte toplamda 4 milyon lirayı bulan bir yardım yapmıştır. Üyelerimize, teşkilatımıza, sendikalarımıza, Genel Başkanlarımıza, yardım kuruluşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Memur-Sen'den ihtiyaç sahiplerine 1 milyon 500 bin liralık kumanya yardımı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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