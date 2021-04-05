Memur-Sen'den 104 emekli amiral hakkında suç duyurusu

Sen İstanbul İl Yönetimi, bildiri yayınlayan 104 emekli amiral hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

MEMUR- Sen İstanbul İl Yönetimi, bildiri yayınlayan 104 emekli amiral hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Memur- Sen İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Cantürk yaptığı açıklamada, "Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir" dedi. 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye bir tepki de Memur-Sen İstanbul İl Yönetimi'nden geldi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan Memur-Sen İstanbul İl Yönetimi basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Memur-Sen İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Cantürk, "Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral, vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, silahlı kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi" dedi.

"TÜRKİYE ARTIK DARBECİLERDEN HESAP SORULAN BİR ÜLKEDİR"

Cantürk "Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Biz de Memur-Sen olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meşum açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" diye konuştu. Cantürk konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir." Açıklamanın ardından Memur-Sen İstanbul İl Yönetimi suç duyurusunda bulundu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet YEŞİLMEN