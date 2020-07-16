Memur-Sen, 15 Temmuz şehitleri için meşalelerle yürüdü
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Memur-Sen, 15 Temmuz şehitleri için meşalelerle yürüdü

Memur-Sen, 15 Temmuz şehitleri için meşalelerle yürüdü Memur-Sen üyeleri, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve 15 Temmuz şehitleri için meşalelerle yürüyüş yaptı.

16.07.2020 00:54 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:01

Memur-Sen, 15 Temmuz şehitleri için meşalelerle yürüdü

ANKARA - Memur-Sen üyeleri, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve 15 Temmuz şehitleri için meşalelerle yürüyüş yaptı.

Memur-Sen yöneticileri ve üyeleri, Memur-Sen Genel Merkezi önünde toplanarak Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz gecesinde darbecilerin saldırısına uğrayan Ankara Emniyet Müdürlüğüne kadar yürüdü. Burada açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bundan tam 4 yıl önce hain bir işgal ve darbe girişimi yaşadık. Taşeronluğunu Fetullahçı Terör Örgütü'nün üstlendiği bu hainliğin planları okyanus ötesinde hazırlanmıştı; Türkiye'yi kaos ve iç savaşa sürüklemeyi, millete diz çöktürmeyi hedefleyenler küresel efendileri adına millete ve milletin kurumlarına alçakça saldırdılar" dedi.

Yalçın konuşmasının devamında, Darbecilerin Türkiye'yi kaos ve iç savaşa sürüklemeyi ve millete diz çöktürmeyi hedeflediğine işaret ederek, "Geçmiş darbelerdeki gibi millet sessiz kalır, ülke teslim olur sandılar ama hafife aldıkları ülkenin yiğit evlatları tarihi bir direnişle, Allah'ın yardımıyla kirli planlarını başlarına geçirdi" dedi.

Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü;

"O gece milyonlar meydanlara akın etti. Yaşlı-genç, zengin-fakir, kadın-erkek yoktu. Mezhep-meşrep, Türk-Kürt, Sünni-Alevi yoktu. O gece milletimiz tek yürek, tek akıl ve tek bilek olmuştu. 250 vatandaşımız kahramanca şehadet şerbeti içti. 2 binden fazla kardeşimiz yaralandı ve gazilik mertebesine ulaştı. Bu ülke, 15 Temmuzda bedel ödemiştir. Bu ülkeye bedel ödeten teröristbaşı Fethullah Gülen bedel ödemeli ve ABD terörist başını derhal iade etmelidir.

15 Temmuz darbe girişimi milletin çelik iradesine diz çöktürme ve kutlu yürüyüşüne set çekme hareketidir. Onlar istiyorlar ki sömürüye razı olalım, kaynaklarımızı yağmaya açalım. Mahkum ettikleri korku duvarlarının arkasında başımıza gelecekleri bekleyelim. İşte bu yüzden o gece millet sinsi planları bozarken ümmet duadaydı. Millet olarak bu kutlu direnişle sadece FETÖ'yü değil, arkasındaki sözde süper güçleri de bozguna uğrattık, zalimlerin heveslerini kanlı kursaklarında bıraktık.

Bugün, baskılara boyun eğmeyen güçlü bir ülkeysek, dünyanın neresinde olursa olsun hakkımızı alabiliyorsak, inancımızı özgürce yaşayabiliyorsak ve bir hafta sonra cuma namazını Ayasofya Camisi'nde kılacaksak bu şehitlerimizin yüksek fedailikleri sayesindedir."

Basın açıklamasından sonra sendika üyeleri tarafından çevredeki polis memurlarına karanfil dağıtıldı.

Memur-Sen, 15 Temmuz şehitleri için meşalelerle yürüdü

Kaynak: İHA

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