Memlekette son gün

MIAMI'DEN BREZİLYA'YA

Victoria's Secret meleği olarak ünlendikten sonra kariyerine solo olarak devam eden Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, neredeyse bütün yılı plajlarda geçirdi. Önce yaşadığı yer olan ABD'nin Miami kentinde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Ambrosio, sonra da memleketi Brezilya'ya geçti.

KENDİ KOLEKSİYONU İÇİN KATALOG ÇEKİMİ YAPTI

49 yaşındaki iki çocuk annesi Ambrosio, aylardır Florinapolis kentinde objektiflere takılıyor. Ancak bu kez amacı sadece tatil yapmak değil. Ünlü model her ne kadar boş vakitlerinde dinlenip tatil yapsa da ülkede bulunma amacı, kendi markasının katalog çekimleri. Bir yandan anne- babası ve ailesinin geri kalanıyla hasret gideren Alessandra Ambrosio, bir yandan da kendi imzasını taşıyan plaj giyimi koleksiyonunun tanıtımı için meslektaşlarıyla kamera karşısına geçti.

KEYFİ YERİNDE

Çekimleri tamamen bitiren Alessandra Ambrosio, Brezilya'daki son gününü ise denizin ve güneşin keyfini çıkararak geçirdi. Ünlü model, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tekne gezisinde görüntülendi. Keyfinin yerinde olduğu görülen Ambrosio, yine kendi koleksiyonunda yer alan tasarımlardan birini tercih etti.

ÇOCUKLARI DA YANINDA

Uzun süre nişanlı kaldığı Jamie Mazur'dan iki çocuk sahibi olan Alessandra Ambrosio, ondan ayrıldı. Yaklaşık iki yıldır da Nicolo Oddi ile birlikte. Ambrosio'ya Brezilya'da geçirdiği hem iş hem tatil döneminde, 12 yaşındaki kızı Anja ile 8 yaşındaki oğlu Noah da eşlik etti.

ORADA KORONA YOK MU?

Alessandra Ambrosio, bir yandan çekimleri sürdürürken bir yandan da o anlarda çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Top modelin birkaç ay önce kalabalık bir meslektaş grubuyla teknede çekilen ve Instagram sayfasında çekilen fotoğrafları da tepki çekmişti. Birçok kişi Ambrosio'ya "Brezilya'ya koronavirüs yok mu?" sorusunu yöneltmişti.

ILICALI'NIN PROGRAMINA KATILMIŞTI

Alessandra Ambrosio, geçen yıl düzenlenmeyi planlanan Dossa Dossi Moda Şovu'nda da podyuma çıkacaktı. Hatta modelin Göbeklitepe'de poz vermesi bekleniyordu. Fakat etkinlik koronavirüs pandemisinin yükselişe geçmesi nedeniyle iptal edildi. Bu arada Ambrosio'nun, 2010 yılında bir defileye katılmak için geldiği Türkiye'de Acun Ilıcalı'nın Var Mısın Yok Musun? adlı yarışma programına konuk olduğunu hatta o gece bir oryantal dans şovu sergilediğini de hatırlatalım.

Kaynak: Hürriyet