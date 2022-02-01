Memleket Partisi Sözcüsü Usluer, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, enflasyon rakamlarına ilişkin, "Vatandaş gerçek rakamların ne olduğunun farkında. Bırakın rakamlarla oynamayı, o rakamları nasıl düzeltebiliriz, buna kafa yorun." dedi.

Usluer, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, geçen haftanın en önemli olayının İran'ın doğal gazı kesmesi olduğunu belirterek bunun üzerine elektrik kesintisi yaşandığını ve sanayide üretimin durduğunu söyledi. Bu durumun Türkiye'nin uyguladığı enerji politikalarının içinin boş olduğunu gösterdiğini savunan Usluer, enerjinin güvenli, hızlı, kesintisiz ve ucuza temini için doğru ulusal bir enerji politikasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Usluer, dün Türk-İş'in ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırlarını tanımladığını aktararak "Mevcut durum ortada. Bu ülkede yaşayan herkes barınma sorunu, gıdaya erişim sorunu, kara kış günlerinde ısınmaya ve aydınlanmaya dair sorunlar yaşıyor." diye konuştu.

Usluer, ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına 5 gün kala TÜİK başkanının değiştiğini belirterek şöyle devam etti:

"Yeterince güven kaybına uğramış TÜİK için ortaya çıkacak yeni bir şaibenin özellikle dış alemi çok fazla etkileyeceğini şimdiden söylemek istiyorum. AK Parti'ye, kendisini devlet yerine koyan, devletle partisini birleştiren yetkililere, 'Artık rakamlara dans ettirmeyi bırakın.' diyorum. Vatandaş gerçek rakamların ne olduğunun farkında. Bırakın rakamlarla oynamayı o rakamları nasıl düzeltebiliriz, buna kafa yorun. Memleket Partisi olarak TBMM'yi ve oradaki tüm siyasi partileri göreve çağırıyoruz. Eğer bugün en şiddetli itiraz yapılmazsa, en şiddetli tepki verilmezse bir kez daha bilin ki atı alan Üsküdar'ı geçecek, siz de seyretmeye devam edeceksiniz."

"Bütün siyasi partilere, 'hodri meydan, haydi samimiyet testine' diyoruz"

Hafta sonu Resmi Gazete'de Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili genelge yayımlandığını hatırlatan Usluer, genelgenin düşünce ve ifade özgürlüğüne vurulmuş bir pranga olduğu, genelgeyle iktidarın basın ve medya kuruluşları üzerindeki baskısının artacağı iddiasında bulundu.

Kalıcı eserler bırakmak isteyen siyasi liderlerin öncelikle "Siyasi Partiler Yasası'nı nasıl daha demokratik hale getiririz?" konusuna ve toplumsal cinsiyet eşitliğine kafa yormak zorunda olduğunu vurgulayan Usluer, "Seçim için 'Hodri meydan.' demiyoruz. Türkiye demokrasisi için, daha demokratik Siyasi Partiler Yasası için bütün siyasi partilere 'Hodri meydan, haydi samimiyet testine.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Usluer, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mikrofonu bir çocuğa verip çocuğun bir muhalefet partisi genel başkanına 'hain' demesi konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Hafta sonu bu vahim olayı hep birlikte izlemek zorunda kaldık. Bilerek basın açıklamasının içinde yer vermedim. Çünkü olaya malzeme edilen bir çocuk. 'Bir şahıs' diyemiyorum ne yazık ki, 'Bir çocuk' diyorum. Bırakın çocuğu, bir erişkin insanın birtakım vaatlerle, yaptırımlarla böyle bir şeye alet edilmesi, siyasetin içine düştüğü durum açısından, iktidar partisinin kendi bekası için neleri yapabileceğini göstermesi açısından çok vahim." yanıtını verdi.