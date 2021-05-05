Memleket Partisi logosu nedir? Logoda bulunan @ işareti ne demek, ne anlama geliyor?
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Memleket Partisi logosu nedir? Logoda bulunan @ işareti ne demek, ne anlama geliyor?

Memleket Partisi logosu nedir? Logoda bulunan @ işareti ne demek, ne anlama geliyor?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Memleket Partisi'nin logosu belli oldu! Buna göre logoya @ işareti damga vurdu. Vatandaşlar logodaki @ (et) işaretinin ne anlama geldiğini merak etti. Peki, Memleket Partisi logosu nedir, ne anlama geliyor? Logonun tasarımcısı kim, belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde...

Memleket Hareketi'nin partileşmesi için 19 Mayıs'ta kuruluş dilekçesi verilecek. Partinin sloganı MAVİ (Memleket, Adalet, Vicdan ve İş) olacak. Logosunda nazar boncuğu şeklinde @ işareti yer alacak. Kurucular kurulunda ise eski futbolcu Ümit Özat, iş adamları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner gibi isimler olacak. Peki, Memleket Partisi logosu nedir? Logoda bulunan @ işareti ne demek, ne anlama geliyor?

MEMLEKET PARTİSİ LOGOSU NEDİR?

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında gazeteci Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin yeni partisi Memleket Hareketi'nin logosunun görselini paylaştı. Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak. Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.

Logonun görseline aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Memleket Partisi logosu nedir? Logoda bulunan @ işareti ne demek, ne anlama geliyor?
Memleket Partisi logosu

@ İŞARETİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

@ işareti genellikle mail adreslerinde kullanılmaktadır. @ işaretinin doğrudan okunuşu "et" şeklindedir. Ayrıca logoda @ işaretinin içerisinde nazar boncuğu görseli de bulunmaktadır.

SOLGAN 'MAVİ', LOGO TÜRKİYE HARİTASI

Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak. Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.

Parti tüzüğü ve programı hazır olan Memleket Hareketi'nde 50-60 kişilik kurucular kurulu yer alacak. Buna ek olarak partinin internet sitesi "memlekethareketi.com" adresi de 19 Mayıs'ta hizmete açılacak.

Memleket Partisi logosu nedir? Logoda bulunan @ işareti ne demek, ne anlama geliyor?
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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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