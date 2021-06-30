Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Denizli il başkanlığını açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Denizli il başkanlığını açtı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Denizli il başkanlığını açtı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Denizli il başkanlığının açılış törenine katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Denizli il başkanlığının açılış törenine katıldı.

Temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye gelen İnce, otobüsle şehir turu attıktan sonra esnaf ziyareti yaptı.

Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki parti binası önünde kurulan platformda vatandaşlarla bir araya gelen İnce, kendisini dinleyenlerden Memleket Partisi'ne oy vermelerini istedi.

Türkiye'nin her noktasına ulaşmayı hedeflediklerini belirten İnce, konuşmasında iktidar ve muhalefete eleştirilerde bulundu.

Muharrem İnce, konuşmasının ardından partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Süleyman Demirel'in manevi kızı İYİ Partili Aylin Cesur, Marmaris'te hayat kurtardı
Süleyman Demirel'in manevi kızı İYİ Partili Aylin Cesur, Marmaris'te hayat kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Fahrettin Koca Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Taner Ölmez Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Metin Oktay Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Denizli il başkanlığını açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 16:59:39. #1.14#

title