Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Adana'da konuştu Açıklaması - Haberler

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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Adana'da konuştu Açıklaması

AA - Mustafa Ünal Uysal - Politika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Adana'da konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, turizmi, tarımı, tekstili, tarıma dayalı sanayiyi, dijital teknolojiyi, savunma sanayisini ve film sektörünü destekleyeceklerini belirterek, "Türkiye'nin gençlerine yatırım yapacağız." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, turizmi, tarımı, tekstili, tarıma dayalı sanayiyi, dijital teknolojiyi, savunma sanayisini ve film sektörünü destekleyeceklerini belirterek, " Türkiye'nin gençlerine yatırım yapacağız." dedi.

İnce, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, akıllı tarım, üretim ve markalaşmaya önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Bunları yaparken "konuşan Türkiye"ye, özgür medyaya, örgütlenmiş sivil topluma, bağımsız yargıya ihtiyaç olduğunu ifade eden İnce, ülkenin üretim seferberliği başlatması gerektiğini kaydetti.

İnce, iktidara geldiklerinde Türkiye'nin öncelikli sorunlarını ve sektörlerini masaya yatıracaklarını dile getirerek, "Turizmi, tarımı, tekstili, tarıma dayalı sanayiyi, dijital teknolojiyi, savunma sanayisini, film sektörünü destekleyeceğiz. Türkiye'nin gençlerine yatırım yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'yi karış karış gezerek çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran İnce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha yeni kurulduk, birinci yılımızı doldurmadık. Merak etmeyin Memleket Partisi Allah'ın izniyle milletin isteğiyle birinci parti olacak. Bana '6 ay oldu daha birinci parti yapamadın' diyenler oluyor. 20 senedir yapamayanlara bir şey demiyorlar. 6 ayda birinci parti olmayı benden beklemeyin, bu olmaz. Göreceksiniz, biraz sabırla oya gibi nakış gibi işleyeceğiz. Karış karış dolaşıyoruz Türkiye'yi. Allah'ın izniyle bu olacak. Memleket Partisi, Türkiye'nin anahtar, kilit partisi olacak. Bunu göreceksiniz. Kilit parti biz olacağız."

İnce, daha sonra partisinin Çukurova İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Politika

Memleket Partisi, Türkiye, Yatırım, Film, Politika, Haberler

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