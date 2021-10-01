Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız - Haberler
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Aydın ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. İnce'nin Didim'de vatandaşlarla bir araya geldiği dakikalarda İnce'nin başını çektiği kalabalığı durduran kadın, "Siz bizi sattınız" diye bağırdı. İnce de "CHP beni sattı. 12 bin sandığa gözlemci" koymadı diyerek kadına yanıt verdi.

AYDIN (İHA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin kurultayının ardından ilk defa sokağa çıktı. Vatandaşlarla bir araya gelen İnce, esnafa da ziyarette bulundu. İnce'nin Didim ziyareti sırasında ise ilginç anlar yaşandı. Vatandaş, İnce'ye "Size hakkımız helal etmiyorum; bizi sattınız" sözleriyle tepki gösterdi.

"SİZİN İÇİN KAPI KAPI DOLAŞIP OY İSTEDİM"

Aydın ve ilçelerini ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Didim'deki esnaf gezisinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kadın İnce'ye tepkisini dile getirdi. İnce'ye seslenen ve adı öğrenilemeyen kadın "Muharrem Bey ben size hakkımız helal etmiyorum" demesinin ardından İnce "neden" diye sordu. Neden sorusunun ardından konuşmasına devam eden kadın "Ben geçen seçimlerde kapı kapı dolaştım. Oy istedim sizin için, ama siz ne dediniz. Kaç bin arkamda dediniz; İncenin cevabı ise 50 bin.. Dinleyecekseniz anlatayım" derken "Kadın bana o gün anlatacaktınız. O gün çıkıp açıklama yapacaktınız. Siz bizi sattınız" sözleriyle eleştirdi.

"CHP BENİ SAATTI, SANDIKLARA GÖZLEMCİ KOYMADILAR"

Kadının "sattınız" sözüne ise Muharrem İnce, "Beni satan CHP, 12 bin sandığa gözlemci koymadı. Belgesini göndereyim mi size" sözleriyle cevap verdi.

Muharrem İnce ve beraberindeki partililer Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde esnafı gezdi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle bol bol fotoğraf çektirdi. İnce, daha sonra parti otobüsüyle şehir turu attı. Ardından İlçe binasını ziyaret eden İnce, partililerle sohbet edip fotoğraf çektirdi ve diğer programlar için ilçede ayrıldı. - AYDIN

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız

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Haber: Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız - Haberler
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